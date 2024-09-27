(CNN) -- أكد "حزب الله" اللبناني مقتل أحد قياداته، محمد حسين سرور، الخميس، لكنه لم يوضح ملابسات وفاته.

وقال "حزب الله"، في بيان صدر بعد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، إن سرور قُتل "على الطريق إلى القدس"، في إشارة إلى عناصره الذين يقاتلون لدعم غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، أن غاراته على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت سرور، الذي قال إنه كان "قائد الوحدة الجوية في حزب الله".

ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العملية أثناء رحلته إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لمكتبه.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أنه "ضرب ما يقرب من 220 هدفا لحزب الله، الخميس، بما في ذلك مواقع البنية التحتية للجماعة ومنصات الإطلاق ومرافق تخزين الأسلحة".

ويأتي البيان وسط موجة أخرى من الضربات عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين القوات الإسرائيلية والجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، أطلق "حزب الله" أكثر من 150 قذيفة الخميس، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل.

وفي المقابل، أكد "حزب الله" أنه نفذ عدة هجمات في شمال إسرائيل بالصواريخ والطائرات بدون طيار.