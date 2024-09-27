(CNN)-- أصدرت جماعة الحوثي في اليمن بيانا حول إطلاق صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" نحو تل أبيب، الجمعة، إلى جانب عملية إطلاق مسيرة من نوع "يافا" على عسقلان في إسرائيل، وأكدت أنها ستنفذ مزيدا من العمليات "انتصارا لدماء الفلسطينيين واللبنانيين"، حسب قولها.

وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي نوع "فلسطين2" واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا" وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وأردف المتحدث باسم الحوثيين في بيانه بالقول إن الحوثيين سيواصلون تنفيذ "المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان".

وأكد الحوثيون أن عمليات "الإسناد العسكري" لن تتوقف حتى تتوقف العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، أنه اعترض صاروخ أرض/ أرض أطلق من اليمن باستخدام نظام الدفاع الجوي "حيتس".