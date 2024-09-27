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(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، أنه اعترض صاروخا أرض/ أرض أطلق من اليمن باستخدام نظام الدفاع الجوي "حيتس".

وأضاف البيان: "سُمعت صفارات الإنذار والانفجارات بعد الاعتراض وسقوط الشظايا".

وسمع محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN في تل أبيب، نيك روبرتسون صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة لكنه لم يسمع أو ير اعتراضا.

وقال متحدث باسم هيئة مطارات إسرائيل، لـCNN، إن مطار بن غوريون "يعمل كالمعتاد" بعد إطلاق صفارات الإنذار.

وفي اليمن، أعلن الحوثيون أنهم سيصدرون "بيانا مهما قريبا".