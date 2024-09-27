محمد بن زايد يلتقي ترامب.. ويبحثان "العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تطرق الشيخ محمد بن زايد وترامب خلال اللقاء إلى "العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك".

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات الإماراتية - الأمريكية "ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار منذ قيامها قبل أكثر من 50 عاما وتشكل الشراكة التنموية ركيزة أساسية لهذه العلاقة".

وعبر الرئيس الإماراتي عن "تقديره لجهود دونالد ترامب في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".

وأكد الجانبان أن هذه الزيارة "تجسد الحرص المشترك على استمرار العمل من أجل ترسيخ الشراكة الدائمة بين البلدين"، وفقا لـ"وام".