الصدر ينعى حسن نصرالله: وداعا يا "رفيق درب المقاومة والممانعة"

حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

حزن يلف أنصاره وأصوات صراخ في بيروت.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن لحظة إعلان مقتل حسن نصرالله

شاهد كيف وصفت صحفية في CNN لحظة الغارة الإسرائيلية على بيروت الجمعة

مسؤول إسرائيلي عن استهداف حسن نصرالله: نقطة تحول في الصراع لأنه شخصية لا يمكن تعويضها

(CNN)-- نعى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بعد مقتل الثاني بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، واصفا إياه بـ"رفيق درب المقاومة والممانعة".

وقال الصدر في بيان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "وداعا يا رفيق درب المقاومة والممانعة".

وأردف زعيم التيار الصدري قائلا: "ونسأل الله تعالى أن يلتقي جميع المقاومين عند رسول الله ووصيه الإمام علي وحفيده الإمام الحسين صلوات الله عليهم".

وتابع الصدر: "كفّيت ووفّيت (يا نصر الله)... عشت شامخا وذهبت شهيدا شامخا أنت ومن معك".

وختم زعيم التيار الصدري قائلا: "نعلن الحداد في العراق لثلاثة أيام"، حسب قوله.

وكان حزب الله قد أكد في وقت سابق السبت مقتل أمينه العام بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه وقتله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.