القدس (CNN)-- زعم الجيش الإسرائيلي، السبت، أن حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، قُتل في الغارة الجوية، الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، في لبنان.

ومن جانبه، لم يعلق حزب الله رسميا حتى الأن، على هذا الادعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب معلومات استخباراتية دقيقة من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نفذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة محددة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله الإرهابية، والذي يقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. وقد تم تنفيذ الضربة بينما كان كبار قادة حزب الله يعملون من المقر ويواصلون الأنشطة الإرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجش الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قضى الجيش الإسرائيلي أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الارهابي وأحد مؤسسيه، كما قضى الجيش الإسرائيلي على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله الارهابي، وعدد آخر من القادة في حزب الله"، حسب زعمه.