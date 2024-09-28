(CNN) -- وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة الدفاع (البنتاغون) بـ"تقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط حسب الضرورة لضمان حماية القوات"، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي، السبت.

وأضاف المسؤول، للصحفيين الذين يسافرون مع بايدن في ولاية ديلاوير، أن الرئيس الأمريكي وجه السفارات في المنطقة بـ"اتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة".

وتابع المسؤول أن فريق الأمن القومي أطلع بايدن "عدة مرات خلال اليوم" على آخر التطورات في الشرق الأوسط وسيستمر في تلقي "تحديثات منتظمة"، وذلك في أعقاب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

يذكر أن مسؤول إسرائيلي قال، لشبكة CNN، إن الغارة استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.

ووصف الجيش الإسرائيلي لاحقا الغارة بأنها كانت "دقيقة للغاية"، وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "نعلم أن ضربتنا كانت دقيقة للغاية، ونعمل على تقييم نتائجها".