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"لا تراجع عن حافة الهاوية".. ما الخطوة التالية لحزب الله وإسرائيل بعد مقتل حسن نصرالله؟

الشرق الأوسط
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"لا تراجع عن حافة الهاوية".. ما الخطوة التالية لحزب الله وإسرائيل بعد مقتل حسن نصرالله؟
Credit: GettyImages

تحليل من نك باتون والش كبير مراسلي CNN للأمن الدولي 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد أن أكدت جماعة "حزب الله" اللبنانية مقتل زعيمها حسن نصرالله في غارة إسرائيلية، فما الذي يمكنها فعله بعد ذلك، إذا كان هناك أي شيء، وما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله؟

من المرجح أن تكون الساعات الـ 72 القادمة مليئة بتقييم من بقي من قيادات حزب الله، ومدى أمان التواصل واللقاء، وما هو مستوى التحمل الذي يقدر عليه "حزب الله" في محاولته لتجهيز رد.

ما لا نعرفه هو مقدار الاضطراب الذي لحق بمخزون الصواريخ لدى الجماعة بسبب موجة الغارات الجوية الإسرائيلية على مدى الأسبوعين الماضيين، وحتى الآن.

يبدو أن إسرائيل لديها معلومات دقيقة للغاية حول مكان تواجد قيادة حزب الله في الوقت الحالي، وبالتالي من المرجح أن ينعكس ذلك على ما تعرفه عن أماكن تخزين حزب الله للذخائر.

حتى الآن، لم نشهد بعد وابلًا من الصواريخ من حزب الله تسبب في أضرار كبيرة لأهداف إسرائيلية. 

قد يحدث ذلك إذا قررت قيادة حزب الله المتبقية أنها مضطرة إلى إظهار نوع من القوة العسكرية لمحاولة إنقاذ الروح المعنوية لعناصر الجماعة ومكانتها في المنطقة. ولكن إذا حاولت إظهار قوتها وفشلت، بسبب اعتراضات إسرائيل للهجمات والضربات الصاروخية، فإن هذا من شأنه أن يزيد من خسارتها لماء الوجه.

وما لا نعرفه في هذه المرحلة هو مدى تقبل إيران لجرها إلى هذا الأمر.

لقد أظهرت إيران قدرة غير عادية على تحمل الألم على مدى الأشهر الماضية، وربما يكون لديها رؤية أبعد مدى. ويتعين على الغرب وإسرائيل أن ينتبها إلى التغيير الواضح في وتيرة تخصيب اليورانيوم في إيران وأن يخشيا خسارة الحرب الأوسع نطاقًا لمنع الانتشار في منطقة غير قادرة على التراجع عن حافة الهاوية.

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ولكن الأهم من ذلك أن الخطوات التالية التي ستتخذها إسرائيل هي الأكثر أهمية. فقد أظهرت أنها تتمتع بميزة استخباراتية وقوة عسكرية والقدرة على تحمل الإدانة الدولية للخسائر المدنية، لمواصلة الضربات متى شاءت. ولكن هذا قد يحول أسبوعين من الضربات الوحشية إلى خسارة أخرى أطول أمدًا لصورة إسرائيل.

يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتخذ خيارًا حاسمًا. ولكن هل ينقذ الأسبوعان الماضيان سمعته المحلية في مجال الأمن ويضعانه في وضع أفضل لمواجهة القضايا المرفوعة ضده؟ أم أنه يحسب مرة أخرى أن الحرب المستمرة دون اتجاه استراتيجي واضح هي أفضل وسيلة له للمضي قدمًا؟

في نهاية المطاف، لابد أن تنتصر الرؤية الأوسع. فالمدنيون في لبنان ــ وجيرانه الجنوبيون ــ في احتياج إلى تسوية سياسية ووقف إطلاق النار الآن، بصرف النظر عما يعنيه ذلك بالنسبة لمصير النخبة السياسية الحالية في إسرائيل.

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