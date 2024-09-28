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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مقتل حسن نصرالله.. مصادر تكشف كيف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة

الشرق الأوسط
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(CNN) -- أدى مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بغارة إسرائيلية على بيروت، إلى إثارة المخاوف بشكل كبير من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط - وهو احتمال كانت إدارة بايدن تسعى جاهدة منذ أشهر إلى تجنبه، وفقاً لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

وقال مسؤول غربي رفيع: "لا أرى سبيلا لعدم توسع الصراع بشكل كبير بعد ما حدث". 

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ووفقا للمسؤول الاستخباراتي الكبير السابق المتخصص في المنطقة، جوناثان بانيكوف، فإن من شبه المؤكد أن حزب الله سوف يرد، وأضاف: "من الصعب أن نتصور أن إيران لن تلعب دوراً في ذلك".

وتابع بانيكوف: "من المرجح أن يكون الرد كبيراً بما يكفي بحيث ترتفع احتمالات أن يؤدي إلى حرب واسعة النطاق". 

وهناك بعض الدلائل على أن إيران قد بدأت بالفعل تشعر بالقلق إزاء حجم الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحزب الله.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ستتدخل في الصراع إذا رأت أنها على وشك "خسارة" حزب الله، أقوى ميليشيا وكيلة لإيران في المنطقة.

وقد أدت التأثيرات المتجمعة للعمليات الإسرائيلية ضد حزب الله إلى إخراج مئات المقاتلين من ساحة المعركة، وفقًا لذلك المسؤول وشخص آخر مطلع على المعلومات الاستخبارية.

لقد قدر المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة أن القيادة العليا لحزب الله أرادت تجنب حرب شاملة مع إسرائيل، حتى عندما انخرطت في سلسلة طويلة الأمد من تبادل النيران التي تم احتواؤها نسبيًا عبر الحدود. وفي أغسطس/آب، تبادل الطرفان النيران في واحدة من أكثر عمليات تبادل النيران عنفا عبر الحدود منذ سنوات، بعد أن اغتالت إسرائيل أحد كبار قادة حزب الله في يوليو/تموز. ولكن حتى ذلك الحين، يعتقد محللون أن اختيار حزب الله للأهداف العسكرية كان بمثابة جهد واضح للإشارة إلى أن رده كان متناسبًا ولاحتواء التصعيد.

ومع ذلك، فإن مقتل نصر الله - القائد الأعلى للمجموعة – يبقى مختلفا تماما.

ومنذ فترة طويلة دأب حزب الله على لعب دور كبير في القتال مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووفقا لبانيكوف، فإن المنظمة ستضطر إلى الرد بأقوى طريقة ممكنة على مقتل زعيمها لتجنب "فقدان الشرعية في عيون مقاتليها ومؤيديها"، إلى جانب خلق نوع من الردع في وجه إسرائيل. 

وقال المسؤول السابق إن الزعيم الجديد للحزب "سيضع هذا الأمر في ذهنه بالتأكيد أثناء سعيه إلى تعزيز سلطته". 

وكانت الضربة الإسرائيلية الأخيرة أيضًا إشارة واضحة إلى استعداد إسرائيل للمخاطرة بصراع أوسع في لبنان. 

ووفقاً لمايك مولروي، وهو مسؤول سابق رفيع في وزارة الدفاع مختص بشؤون الشرق الأوسط، فإنه على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الاستراتيجية الإسرائيلية قد تكون "التصعيد من أجل خفض التصعيد"، إلا أنها كانت أيضاً "مؤشراً واضحاً على أن إسرائيل لم تكن قريبة من وقف إطلاق النار كما ذكرت الولايات المتحدة".

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