الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا حول مطار بيروت: طائراتنا تجري دوريات فوقه

(CNN) -- حذر الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح السبت من أنه لن يسمح للطائرات التي تحمل أسلحة بالهبوط في مطار بيروت بلبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي: "تجري الآن طائرات تابعة للقوات الجوية دوريات فوق منطقة مطار بيروت".

وسمع فريق CNN في بيروت أصوات الطائرات الحربية في السماء حول المطار.

وقال هاغاري إن "الدولة اللبنانية على عكس السورية، تصرفت بمسؤولية على مر السنين ولم تسمح بنقل الأسلحة عبر المطارات المدنية".

وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نعلمكم مسبقاً بأننا لن نسمح للطائرات العدائية المسلحة بالهبوط في المطار المدني وللتوضيح: هذا مطار مدني للاستخدام المدني ويجب أن يبقى كذلك".