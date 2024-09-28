فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

(CNN)-- طلب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، من سكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، إخلاء مواقع محددة في خرائط نشرها على منصة إكس (تويتر سابقا).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الجمعة: "حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة، وحي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة، وحي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة، أنتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله، ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وتأتي هذه الدعوة للإخلاء بعد ساعات من شن إسرائيل غارة جوية كبيرة على جنوب بيروت، في هجوم قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة ،CNN إنها استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.