(CNN)-- وصف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بـ"العمل الجبان المدان" ورأى أن هذه الخطوة أدخلت لبنان والمنطقة في "مرحلة عنف جديدة"، وذلك في بيان صدر عنه السبت.

وقال الحريري في بيان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اغتيال السيد حسن نصرالله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلًا من قبلنا".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: "نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلًا للسياسة"، في إشارة إلى اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، عام 2005.

وأضاف الحريري: "رحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرًا مع الراحل وحزبه والتقينا قليلًا لكن كان لبنان خيمة الجميع".

وأردف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "في هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس. لبنان يبقى فوق الجميع. فوق الأحزاب والطوائف والمصالح مهما كانت. وتخفيف معاناة شعبنا وأهلنا من كل المناطق اولوية وطنية، لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية. والحفاظ على لبنان وطنًا لكل أبنائه لا يتم إلا بوحدتنا جميعًا".

وختم الحريري بالقول: "المطلوب الآن من الجميع التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا الى شاطئ الأمان"، حسب قوله.