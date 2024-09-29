دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، إنه من الطبيعي أن يقلق الشعب المصري من التطورات في ظل الأوضاع الراهنة والظروف الموجودة على حدود مصر الجنوبية والغربية والشرقية.

وأردف الرئيس المصري قائلا إن تلك التطورات "تشكل خطورة كبيرة، وتؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة بصورة تؤثر على الاستقرار".

وأكد السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، الأحد، أن سياسة مصر متوازنة ومعتدلة وموضوعية في ظل هذا "الاضطراب الخطير الموجود"، موضحا أنه حذر منه ومن أن استمراره سيؤدي إلى عواقب خطيرة في المنطقة والعالم.

وقال السيسي في مقاطع فيديو نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" التي تديرها الدولة عبر منصة "إكس": "فقدنا ما بين 50% إلى 60% من دخل قناة السويس، أكثر من 6 مليارات دولار خلال الـ7 أشهر اللي فاتت، عاوز أطمنكم إن إحنا بخير والأمور مستقرة من حسن لأحسن، وطول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا، وطول ما إحنا متماسكين ومتحملين، إدينا في إيد بعض ومطمأنين إن إحنا ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن، دون التورط في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا".

ووجه السيسي نصيحة للمصريين قائلا:"من فضلكم انتبهوا جميعا، لأنه خلال الأشهر اللي فاتت، حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا، انتبهوا إن أنتم اللي واقفين دلوقتي يا مصريين، لكن المفكرين والمثقفين والإعلام واضح المهمة والخطر بالنسبة لهم، عملية الكذب والشاعئات التي تُطلق هنا وهنا، واتهامات ليس لها والله أساس من الصحة كلها، بيقولوا كلام كتير مش مضبوط، وأنا صريح معاكم وصادق معاكم دائما وهأفضل كدة طوال ممارستي للمهمة".

ووجه السيسي نصيحة للضباط الخريجيين قائلا: "خلوا بالكم من حاجتين، وزنك والسجائر، حتى في كل الأفلام يجيبوا ضابط الشرطة والسجارة في بقه، خير يعني؟، هو ضابط الشرطة ما يعرفش يفكر إلا بالسجارة ولا إيه؟".