دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الجيش اللبناني في رسالة وجهها إلى المواطنين، الأحد، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء أفعال تمس بالسلم الأهلي، وذلك بعد مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضية.

وقال الجيش اللبناني في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وأكثر من ألف شهيد، فضلًا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية، تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا".

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه: "حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".

وختم البيان قائلا: "وتستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".