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(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أن أربعة أشخاص قُتلوا، وأُصيب عدد آخر غير معروف في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة طير دبا في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنه يواصل قصف أهداف لحزب الله في لبنان، بما في ذلك "قاذفات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، ومنشآت تم تخزين الأسلحة فيها وبنية تحتية إرهابية لحزب الله"، حسب قوله.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته مع البيان، قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات نفذت على عدة مناطق في جنوب لبنان، بما في ذلك مرجعيون ودير عامس، بالإضافة إلى بلدات في منطقتي بعلبك الهرمل والبقاع شرق البلاد.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي مئات الأهداف الإرهابية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان"، وأكد أنه يواصل "العمل على تدمير وتفكيك قدرات حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني، ونفذت سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة الهرمل ومحيطها في منطقة بعلبك.

وفي بيروت، أظهرت صور حية من وكالة "رويترز" للأنباء، صباح الأحد، تصاعد الدخان في السماء. وتعرضت العاصمة اللبنانية لغارات جوية إسرائيلية متعددة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ضربة قتلت زعيم حزب الله، حسن نصرالله.

ومن جانبه، قال وزير الصحة اللبناني، الدكتور فراس الأبيض، السبت، إن أكثر من ألف شخص في لبنان قُتلوا منذ تصاعد الهجمات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.