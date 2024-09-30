(CNN) – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أن الدولة اللبنانية مستعدة لتطبيق القرار 1701 عبر إرسال قوات الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني وانتخاب رئيس توافقي "فور وقف إطلاق النار".

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري: "نحن كلبنان مستعدون لتطبيق 1701... فور وقف إطلاق النار، سيكون لبنان مستعدا لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم الجيش بمهامه كاملة بالتنسيق مع اليونيفيل".

وعلى صعيد ملف الرئاسة، كشف ميقاتي أن برّي أكد له أنه "فور وقف إطلاق النار، سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحدي لأحد"، حسب قوله.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أن حكومته "ستطلب من الدول المانحة المساعدة ومد يد العون للبنان"، مؤكدا أنها "ستقبل كل الهبات".