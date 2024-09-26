كيف أجاب بزشكيان على سؤال CNN عمّا إذا كان يعتقد أن حزب الله سيرد على إسرائيل بشكل كبير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الخميس، أن يكون ميقاتي قد وقع على مقترح اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي تم الإعلان عنه قبل ساعات، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان: "يتم تداول خبر مفاده أن (دولة الرئيس وقع مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين)".

وأضاف البيان أن "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ونذّكر بما كان أعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: (نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بيان مشترك، مساء الأربعاء، إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله "لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".

ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي للصحفيين، الخميس، إن من بين العديد من الأشخاص الذين فروا من منازلهم مع استمرار إسرائيل في حملتها الجوية على لبنان، هناك أكثر من 70 ألف شخص مسجلين في مراكز الإيواء.

ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للأشخاص الذين فروا من جنوب وشرق لبنان أعلى بكثير، حيث فر العديد منهم إلى منازل عائلية وفنادق، على سبيل المثال.