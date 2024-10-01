مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين في تل أبيب إثر إطلاق نار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، الثلاثاء مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر إطلاق نار في تل أبيب، مساء الثلاثاء، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد" مهاجمين مسلحين وصفتهما بـ"إرهابيين".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه "في أعقاب الهجوم في تل أبيب، يبدو أن اثنين من الإرهابيين أطلقوا النار على القطار الخفيف. هناك العديد من الضحايا في مكان الحادث".

وأضافت: "تم تحييد الإرهابيين من قبل قوات الأمن وشخص مدني. ومفوض الشرطة داني ليفي موجود في مكان الحادث مع قيادة منطقة تل أبيب".

وأشارت الشرطة إلى أنها "تتعامل مع مكان الحادث تحت الهجوم الصاروخي"، حيث تزامن الحادث مع إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، لكن الشرطة أكدت أن "الحادث تحت السيطرة".