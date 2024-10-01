كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

"تصعيد كبير".. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مزاعم استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في بيان، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه "الأراضي الإسرائيلية".

وقالت إيران إنها استهدفت إسرائيل، الثلاثاء، ردًا على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله وآخرين، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية نقلاً عن الحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه "ردًا على استشهاد الشهيد هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة".

ولوّح الحرس الثوري الإيراني بأنه "إذا رد النظام الصهيوني على عمليات إيران، فسوف يواجه هجمات ساحقة"، وفقًا لتسنيم.

وأطلقت إيران ضربات صاروخية من مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تبريز وكاشان وأطراف طهران، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وغُمرت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو التقطت مشاهد درامية لإطلاق الصواريخ التي أضاءت أفق إيران.

كما سجّلت لقطات مصورة لحظة عبور الصواريخ للعديد من دول المنطقة، وتحليقها في الأجواء الإسرائيلية.

وأحصت فرق شبكة CNN في إسرائيل والقدس عشرات الصواريخ التي حلقت فوقهم. وتم اعتراض العديد منها، لكن من غير الواضح عدد الصواريخ.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني في الأردن تعليق الملاحة الجوية بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، بحسب بيان للهيئة.

وحذّر البيت الأبيض، الثلاثاء، من أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبًا، مما أدى على الفور إلى تصعيد المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنه لديه "مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تدعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية في إسرائيل ضد هذا الهجوم".

وقال مصدر مطلع إن إسرائيل تقدر أن إيران من المرجح أن تهاجم 3 قواعد جوية إسرائيلية وقاعدة استخباراتية تقع شمال تل أبيب مباشرة.

وأضاف أن قاعدة الاستخبارات في جليلوت تم إخلاؤها بعد ظهر الثلاثاء، ووضع الجيش الإسرائيلي خطط طوارئ لسلامة الأفراد في تلك القواعد.