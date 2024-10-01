نشر الثلاثاء ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع "قتال عنيف" مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان، موجها تحذيرا للسكان بعدم التحرك بمركباتهم من الشمال إلى جنوب نهر الليطاني.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "يدور في منطقة جنوب لبنان قتال عنيف حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعًا بشرية لشن الهجمات"، حسب قوله.

وأردف أدرعي قائلا: "من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني... هذا الإنذار ساري المفعول حتى إشعار آخر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملياته البرية في الأراضي اللبنانية صبيحة الثلاثاء ودخول الحرب "مرحلة جديدة".