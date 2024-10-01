(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة إلى طفيفة عندما أٌصيبت مركبتيهما على الطريق السريع رقم 6 شمال كفر قاسم وسط إسرائيل، في أعقاب هجمات شنت من لبنان.

وأصيب سائق حافلة يبلغ من العمر 54 عامًا بجروح متوسطة في الرأس والظهر من شظايا عندما أصيبت حافلته التي تقل 10 ركاب. ويتلقى رجل يبلغ من العمر 31 عامًا العلاج من إصابات طفيفة عندما تأثرت سيارته بالضربة.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحفيين إن صفارات الإنذار انطلقت في وسط إسرائيل.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "لقد تم إطلاق عدد من القذائف من لبنان، باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إرسال ملايين الأشخاص إلى الملاجئ قبل بضع دقائق فقط. أستطيع أن أقول لكم إنه تم إطلاق عدة صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، وفي مواقع متعددة".

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية تحذيرا للسائقين لتجنب الطريق رقم 6 في وسط إسرائيل، والذي تم إغلاقه "بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات".

ويعمل ضباط الشرطة ووحدات التخلص من القنابل “الآن على عزل مسرح سقوط الصواريخ"، و"يقومون بالمسح بحثًا عن بقايا وأشياء أخرى من أجل إزالة خطر آخر على الجمهور”، وفقًا لخدمة الاستجابة الأولى في إسرائيل، نجمة داود الحمراء.