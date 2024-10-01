شاهد.. إطلاق نار وهتافات احتفالية في بيروت وغزة بعد هجوم إيران على إسرائيل

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

(CNN)-- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل كانت دفاعًا عن مصالح إيران ومواطنيها، محذرًا عبر حسابه في منصة إكس من أن هجوم الثلاثاء كانت "جزءًا فقط من قوتنا".

وكتب بزشكيان: "كان هذا الإجراء دفاعًا عن مصالح ومواطني إيران. ولإعلام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بأن إيران ليست عدوانية، لكنها تقف بحزم ضد أي تهديد"، داعيًا إسرائيل إلى أن "لا تدخلوا في صراع مع إيران".

وحذّر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة نُشرت باللغة العبرية من أن "الضربات" ضد إسرائيل ستصبح "أقوى وأكثر إيلامًا".

وقال خامنئي: "بمساعدة الله، ستصبح ضربات جبهة الانتفاضة أقوى وأكثر إيلامًا على جسد النظام الصهيوني البالي والمتعفن".

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب خلال موجة من إطلاق الصواريخ، الثلاثاء، وفقًا لوكالة مهر الإخبارية الإيرانية شبه الرسمية.



وقدّر الجيش الإسرائيلي بشكل أوّلي، أن إيران أطلقت حوالي 180 صاروخًا.



تأتي هذه الضربات بعد أن شنت إسرائيل عملية برية عبر حدودها الشمالية إلى لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران. كما قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية، الجمعة الماضي، مما أدى إلى تدمير قيادة أقوى قوة شبه عسكرية في الشرق الأوسط، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.