(CNN)-- وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت)، الاثنين، على "المرحلة التالية" من الحرب ضد حزب الله اللبناني، وفقا لهيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، التابعة لشبكة CNN .

وجاء القرار قبل الغزو البري المتوقع للبنان، فيما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة عن القيام بـ"عدد من العمليات"، بما في ذلك العمليات البرية، في لبنان.

وأعطى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي تحدث مع القوات بالقرب من حدود البلاد مع لبنان، واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن على أن بلاده تنوي شن شكل من أشكال التوغل البري في لبنان.

وقال إن "القضاء على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله خطوة مهمة للغاية، لكنها ليست النهائية، سنستخدم كل الإمكانات المتاحة لدينا، وإذا لم يفهم أحد على الجانب الآخر ما تنطوي عليه تلك الإمكانات، فنحن نعني كل الإمكانات، وأنتم جزء من هذا الجهود".