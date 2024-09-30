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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

جنرال إسرائيلي سابق عن احتمالات الهجوم البري على لبنان: "هذه هي اللحظة"

الشرق الأوسط
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أولمرت لـCNN: حان وقت إبعاد حزب الله عن الليطاني.. وأتمنى أن نحظى بنتيجة مماثلة لحرب 2006

(CNN)-- قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق لشبكة CNN، إنه "يجب على إسرائيل أن تغتنم فرصتها لشن هجوم بري في لبنان بينما يظل حزب الله ضعيفًا بسبب الغارات الجوية".

وتحدثت شبكة CNN مع العميد المتقاعد أفيف أميري (احتياط)، الذي يؤيد الهجوم البري، حول قضية إرسال قوات إسرائيلية إلى لبنان، وما قد تسعى إسرائيل إلى تحقيقه وما ينتظر القوات الإسرائيلية في لبنان.

"هذه هي اللحظة"، قال أميري، مشيرًا إلى أن حزب الله أصبح ضعيفًا بشكل كبير بسبب الضربات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

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يبدو أن الهجوم البري الإسرائيلي المحدود وشيك الآن، ويقول أميري إنه يعتقد أنه من الضروري تدمير أنفاق حزب الله والمواقع المحصنة ومستودعات الأسلحة بالقرب من الحدود - ودفع قوات حزب الله إلى خارج النطاق الذي يمكن للصواريخ المضادة للدبابات أن تضرب منه المجتمعات في شمال إسرائيل.

وأضاف أميري: "لا يمكننا خلق شروط لعودة الإسرائيليين إلى ديارهم دون دفع حزب الله للخروج من جنوب لبنان، بالتأكيد على الأقل ثمانية أميال، وهو ما سيكون مدى الصواريخ المضادة للدبابات".

وقتلت إسرائيل أغلب كبار قادة حزب الله، بما في ذلك زعيمه حسن نصر الله. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن المنظمة في حالة من الفوضى. وتعتقد إسرائيل أيضًا أنها ألحقت أضرارًا بالغة بالقدرات العملياتية لحزب الله.

وقال أميري: "من الواضح أن المنظمة مصدومة ومُروعة، لكننا لا نعرف حقًا كيف يؤثر هذا على قوة الرضوان (النخبة في حزب الله) على الأرض ومدى تحفيزهم للقتال. سنرى عندما يبدأ القتال، ما هو مستوى المقاومة".

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