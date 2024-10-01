دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الجيش الأردني، الثلاثاء، المواطنين الأردنيين إلى البقاء في منازلهم "حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم"، وذلك مع إطلاق عشرات الصواريخ من إيران على إسرائيل.

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات، الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة .

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه "الأراضي الإسرائيلية"، بعد ساعات قليلة من تحذير الولايات المتحدة من أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبًا.

في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الفلسطينية، وحسن نصرالله الأمين العام السابق لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري.