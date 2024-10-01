خريطة توضح مناطق بيروت المتضررة من الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- ضربت غارات جوية بيروت في وقت مبكر من يوم الاثنين – وهي المرة الأولى التي تسقط فيها الضربات داخل حدود المدينة منذ 7 أكتوبر.

ومنذ أيام، تنفذ إسرائيل ضربات في أنحاء لبنان، مما أسفر عن مقتل وجرح وتشريد الكثيرين، وقالت إنها تستهدف زعيم حزب الله وقادته ومواقع أخرى لتخزين الأسلحة.

ووسعت إسرائيل هجماتها على حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، مما أثار المخاوف من نشوب حرب إقليمية، حيث تعهد حزب الله بمواصلة القتال حتى في الوقت الذي يواجه فيه خسائر متزايدة في صفوفه العليا.

وفيما يلي نظرة على المناطق التي استهدفتها في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر.



