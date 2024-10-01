كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

"تصعيد كبير".. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مزاعم استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على إسرائيل

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مسؤول عسكري أمريكي، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط شاركت في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت مجموعة من الأصول العسكرية في المنطقة قادرة على اعتراض الصواريخ، بما في ذلك المدمرات في شرق البحر المتوسط، ومجموعة حاملة طائرات في بحر العرب، وأسراب طائرات مقاتلة.

ولم يتضح بعد أي من الأصول الأمريكية تصدت للصواريخ الإيرانية أو عدد الصواريخ التي اعترضتها الولايات المتحدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه "الأراضي الإسرائيلية"، بعد وقت قصير من تحذير الولايات المتحدة من أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبًا.

في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الفلسطينية، وحسن نصرالله الأمين العام السابق لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري.