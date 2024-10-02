ماذا قال بايدن عن الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل؟

شاهد.. إطلاق نار وهتافات احتفالية في بيروت وغزة بعد هجوم إيران على إسرائيل

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تظل "داعمة بالكامل" لإسرائيل، ولكنها لا تزال تناقش مع حليفتها نوع الرد المناسب على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران، الثلاثاء.

وأضاف بايدن عندما سئل عن كيفية رد إسرائيل على الهجوم: "هناك مناقشة جارية بشأن ذلك ونحن على اتصال دائم بالحكومة الإسرائيلية ونظرائنا ويبقى أن نرى ذلك".

وذكر أنه يخطط للتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أنه لم يحدد متى ستتم مثل هذه المحادثة، وتحدث الرجلان آخر مرة في أغسطس/ آب.

وقال الرئيس الأمريكي، لكايلا تاوشي من شبكة CNN: "سأتحدث معه وستعتمد رسالتي على ما نستوصل إلى ما هو الأمر المطلوب".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أشاد بايدن بمشاركة الجيش الأمريكي في إحباط صواريخ إيران، ووصف الهجوم بأنه "غير فعال".

وقال: "هذا دليل على القدرة العسكرية الإسرائيلية والجيش الأمريكي، كما أنه دليل على التخطيط المكثف بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتوقع الهجوم الوقح الذي توقعناه والتصدي له"، وأضاف: "لا تخطئوا، الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن انه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب بالصواريخ، وفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية.

وقدّر الجيش الإسرائيلي بشكل أوّلي، أن إيران أطلقت حوالي 180 صاروخًا.

وتأتي هذه الضربات بعد أن شنت إسرائيل عملية برية عبر حدودها الشمالية إلى لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران، كما قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية، الجمعة الماضي، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.