شاهد.. إطلاق نار وهتافات احتفالية في بيروت وغزة بعد هجوم إيران على إسرائيل

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين، الثلاثاء، إن إيران "ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع الثمن" لشنها الهجوم الصاروخي على بلاده.

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو نشره المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع مع مجلس الوزراء السياسي والأمني: "الليلة، هاجمت إيران إسرائيل مرة أخرى بمئات الصواريخ، وفشل هذا الهجوم، وتم إحباطه بفضل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهو الأكثر تقدما في العالم، وأهنئ الجيش على إنجازه الرائع".

وتابع: " الهجوم تم إحباطه أيضًا بفضل اليقظة والمسؤولية التي أظهرتموها، كما أشكر الولايات المتحدة على دعمها لجهودنا الدفاعية".

وذكر: " إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة، وستدفع الثمن، ولا يفهم النظام في إيران تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وعلى الرد على أعدائنا، وسنلتزم بالقاعدة التي أسسناها: من يهاجمنا سنهاجمه".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن انه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب بالصواريخ، وفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية.

وقدّر الجيش الإسرائيلي بشكل أوّلي، أن إيران أطلقت حوالي 180 صاروخًا.

وتأتي هذه الضربات بعد أن شنت إسرائيل عملية برية عبر حدودها الشمالية إلى لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران، كما قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية، الجمعة الماضي، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.

كما تطرق نتنياهو إلى الهجوم في يافا الذي قتل فيه 6 أشخاص، وأرسل تعازيه لأسرهم، وقال: "كما حدث في الهجوم الصاروخي، هناك أيضًا يد متعمدة وقاتلة وراء هذا الهجوم، إنها تأتي من طهران".