أول تصريح لوزير دفاع أمريكا عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

(CNN) -- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن بلاده "لن تتردد أبدا في حماية القوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والدفاع عن إسرائيل، فضلا عن الشركاء الآخرين في المنطقة".

وأضاف أوستن، في بيان، أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اعترضت "صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، الثلاثاء، أن المدمرات الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أطلقت عشرات الصواريخ لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وعبر منصة إكس (تويتر سابقا)، قال أوستين إنه تحدثت مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "في أعقاب العمل العدواني الفظيع الذي قامت به إيران ضد إسرائيل، وأعربنا عن تقديرنا المتبادل للدفاع المنسق لإسرائيل ضد ما يقرب من 200 صاروخ باليستي أطلقته إيران، والتزمنا بالبقاء على اتصال وثيق، كما أعربت عن أعمق تعازيّ للأسر المتضررة من إطلاق النار الإرهابي المروع في إسرائيل".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن انه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب بالصواريخ، وفقًا لوكالة "مهر".

وتأتي هذه الضربات بعد أن شنت إسرائيل عملية برية عبر حدودها الشمالية إلى لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران، كما قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية، الجمعة الماضي، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.