حزب الله يدّعي ضرب ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود

(CNN) -- أعلن حزب الله أنه ضرب ثكنة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ بالقرب من "شوميرا"، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق، لكنهم قالوا إنهم "لا يستطيعون التأكيد في هذه اللحظة" وسيوفرون المزيد من المعلومات بمجرد أن يكون لديهم تحديث.

ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل خلال الليل، ولكن لم تتوفر معلومات إضافية بشأن أي اعتراضات أو تأثير.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه “تم رصد قذيفة قادمة من لبنان، وسقطت في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل".