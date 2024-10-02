الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في بيروت

"أنا أدرى منك!".. شاهد رد بايدن على صحفي سأله عن توغل إسرائيل في لبنان

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يقصف أهداف لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال إنه سيكشف عن تفاصيل الضربة لاحقا.

وقبل شن الغارات، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، العديد من المباني في عدة أحياء بالضاحية الجنوبية التي قال إن القوات الإسرائيلية ستستهدفها لاحتوائها على "مصالح ومنشآت" تابعة لحزب الله.

وحذر أدرعي السكان: "سنستهدف منشآت خطيرة تابعة لحزب الله، ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أخلوا المباني على الفور وابتعدوا عنها وعن المباني المجاورة".

يذكر أن إسرائيل شنت طوال الأيام الماضية العديد من الغارات على بيروت خاصة على الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.