نظرة على ترسانة صواريخ إيران الباليستية ومداها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمتلكطهران آلاف الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ذات المدى المتنوع، وفقًا لتقرير صدر عام 2021 عن "مشروع التهديد الصاروخي" في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية .(CSIS)

الأرقام الدقيقة لكل نوع من الصواريخ غير معروفة. لكن الجنرال في القوات الجوية الأمريكية كينيث ماكنزي أخبر الكونغرس في عام 2023 أن إيران تمتلك "أكثر من 3000" صاروخ باليستي، وفقًا لتقرير هذا العام من موقع "إيران ووتش" في "مشروع ويسكونسن" للحد من الأسلحة النووية.

وقال خبراء الأسلحة، الذين حللوا مقاطع فيديو تم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، لشبكةCNN إن إيران استخدمت أنواعًا مختلفة من الصاروخ الباليستي "شهاب 3" في الهجوم الأخير على إسرائيل.

شهاب 3 هو الأساس لجميع الصواريخ الباليستية متوسطة المدى الإيرانية التي تستخدم الوقود الدافع السائل، وفقًا لباتريك سينفت، منسق الأبحاث في خدمات أبحاث التسلح(ARES).

يقول مشروع التهديد الصاروخي إن شهاب 3 دخل الخدمة في عام 2003، ويمكنه حمل رأس حربي يتراوح وزنه بين 760 إلى 1200 كيلوغرام ويمكن إطلاقه من قاذفات متنقلة وكذلك من صوامع.

وتقول "إيران ووتش" إن أحدث الإصدارات من صواريخ شهاب 3، صواريخ قدر وعماد، تتمتع بدقة تصل إلى 300 متر من أهدافها المقصودة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران استخدمت صاروخا جديدا هو فتح-1 في الهجمات. وتصف طهران الصاروخ "فاتح-1" بأنه صاروخ "تفوق سرعته سرعة الصوت"، مما يعني أنه يتحرك بسرعة 5 ماخ، أو خمسة أضعاف سرعة الصوت (حوالي 6100 كيلومتر في الساعة).

لكن المحللين يشيرون إلى أن جميع الصواريخ الباليستية تقريبًا تصل إلى سرعة تفوق سرعة الصوت أثناء رحلاتها، خاصة أثناء التوجه نحو أهدافها.

غالبًا ما يستخدم مصطلح "أسرع من الصوت" للإشارة إلى ما يسمى بالمركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي أسلحة متقدمة للغاية يمكنها المناورة بسرعة تفوق سرعة الصوت داخل الغلاف الجوي للأرض. وهذا يجعل من الصعب للغاية إسقاط مثل هذه الأسلحة.

إن فاتح-1 ليس أياً من هؤلاء، وفقاً لفابيان هينز، زميل باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي كتب عن هذا الموضوع العام الماضي.

يقول هينز إنه يبدو أن صاروخ فاتح-1 يحتوي على رأس حربي بـ"مركبة إعادة دخول قابلة للمناورة"، مما يمكنه من إجراء تعديلات لتجنب الدفاعات الصاروخية خلال جزء قصير من غوصه نحو هدفه.

ومع ذلك، يقول هينز إن هذه القدرة ستكون بمثابة تحسين للصواريخ الإيرانية السابقة.

لكن المحللين شككوا في أن إيران كانت ستستخدم الصاروخ الجديد للمرة الأولى مساء الثلاثاء.

وقال تريفور بول، وهو فني كبير سابق في مجال الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي: "إنها واحدة من أحدث صواريخهم الباليستية، وسوف يخسرون الكثير من استخدامها".

وأضاف: "سوف تحصل إسرائيل على فكرة عن قدراتها بمجرد استخدامها. وهناك أيضًا احتمال أن يفشل في العمل، مما يمنح إسرائيل فكرة أكبر عن قدراته".