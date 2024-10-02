بعد الهجمات على إسرائيل.. إيران تُعلن موقفها من "حرب أوسع في المنطقة"

(CNN) -- أصرّت إيران الأربعاء على أنها "لا تهتم مطلقاً بحرب أوسع نطاقاً"، بعد ساعات من إطلاق طهران العشرات من الصواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للصحفيين إن إسرائيل مسؤولة عن التصعيد الإقليمي وإن طهران تتصرف دفاعا عن النفس.

وذكرت مهاجراني أن إيران التزمت بـ"ضبط النفس" بعد اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "على الرغم من مطالبة" شعبها بالرد "لأنها كانت مهتمة بالسلام في غزة".

وقالت المتحدثة إن إسرائيل "صبت الوقود على هذا الجو (المشحون)"، لكنها أضافت: "لن نسمح أبداً بتلويث شبر واحد من أرضنا أو من كرامة إيران".

وأطلقت إيران 180 صاروخا على إسرائيل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، الذي أشار إلى أن العديد من الصواريخ تم اعتراضها، على الرغم من أن بعضها سقط على أراضي إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.