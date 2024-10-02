إيران تكشف عن الصاروخ المستخدم في الهجوم على إسرائيل

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

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(CNN)-- قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، الثلاثاء، إن بلادها استخدمت صاروخ "فاتح 1" الأسرع من الصوت لأول مرة خلال هجومها على إسرائيل.

ويعتبر"فاتح" أول صاروخ فرط صوتي يتم إنتاجه محليا في إيران، وكشف الجيش الإيراني عنه، العام الماضي، قائلا إن سرعته يمكن أن تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت، وذكر أنه قادر على"استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن انه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب بالصواريخ، وفقًا لوكالة "مهر".

وقدّر الجيش الإسرائيلي بشكل أوّلي، أن إيران أطلقت حوالي 180 صاروخًا.

وتأتي هذه الضربات بعد أن شنت إسرائيل عملية برية عبر حدودها الشمالية إلى لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران، كما قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية، الجمعة الماضي، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.