(CNN) – تزامنا مع الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران على عدة مناطق بإسرائيل، نشر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مقطع فيديو يُظهر لقطات له مع القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذين قُتلوا بهجمات مختلفة على مدار السنوات الماضية.

ونشر خامنئي مقطع فيديو عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، بعنوان "النصر حليف أهل الحق".

وتضمن الفيديو لقطات للمرشد الإيراني مع سليماني الذي قُتل بغارة أمريكية في العراق عام 2020 وهنية الذي اغتيل في طهران أثناء حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يوليو/تموز الماضي، ومع حسن نصرالله الذي قُتل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت في 28 سبتمبر/أيلول المنصرم.

وتضمن المقطع كلمات لخامنئي قال فيها: "قدّم الله المتعالي هذا الوعد في آيات متكررة من القرآن الكريم... بأن أهل الحق وأنصاره قد يُقدمون التضحيات لكنهم لن يُهزموا في نهاية المطاف... يقدمون التضحيات لكنهم لا يُخفقون... هم المنتصرون في هذا الميدان"، حسب قوله.

وجاءت هذه الرسائل كإشارة إلى أن الضربات التي شنتها إيران الثلاثاء جاءت ردا على مقتل القادة الثلاثة.

وأطلقت إيران 200 صاروخ خلال هجومها الثلاثاء على إسرائيل، وفقاً لما قاله قائد قوات الحرس الثوري الإسلامي في البلاد الأربعاء.