بعد هجوم الثلاثاء.. بايدن يُعلق على إمكانية توجيه إسرائيل ضربة لإيران

(CNN)-- ترك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الباب مفتوحًا أمام إمكانية الرد الإسرائيلي على إيران عبر ضرب مواقع على أراضيها لكنه أكد "ألا شيء سيحدث الخميس".

وخلال إجابته على أسئلة الصحفيين الخميس، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان سيدعم توجيه إسرائيل ضربة لاحتياطيات النفط الإيرانية كرد على الهجمات الإيرانية على إسرائيل الثلاثاء، ترك بايدن الباب مفتوحًا وقال للصحفيين: "نُجري مناقشات حول ذلك"، وأردف: " لكن لن يحدث شيء اليوم، سنتحدث عن الأمر لاحقا".

وأكد الرئيس الأمريكي، الأربعاء، أنه لا يدعم أي هجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية.

ورفض بايدن تحديد العقوبات التي تدرسها الولايات المتحدة ضد إيران، وقال لأحد المراسلين: "سأخبرهم قبل أن أخبركم".

وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يوجد أي تحديث حول الرهائن الذين لا يزالون محتجزين من قبل حماس في غزة.