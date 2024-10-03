(CNN)-- تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الحفاوة التي رحب بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، أثناء حضورهما حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.

وقال الرئيس المصري للشيخ محمد بن زايد: "أخي الحبيب... والصديق الحبيب، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة. اسمح لي أن أرحب بك وبالوفد المرافق لك، واسمح لي أن أشكرك على إصرارك بأن تكون موجودا معنا اليوم".

وأردف السيسي قائلا: "أنا أعلم حجم المشاغل الكثيرة لفخامتك ولكن وجودك معنا شرف كبير جدا لنا، وأمر يسعدنا دائما فكل الشكر لك يا شيخ محمد على وجودك معنا. حفظك الله".

وتابع الرئيس المصري موجها حديثه للشيخ محمد بن زايد الذي كان يجلس بجانبه: "ربنا يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء و(أدعو الله) أن نكون دائما مع بعض في الخير إن شاء الله، شكرا جزيلا".

ووصل رئيس الإمارات في وقت سابق إلى مصر حيث كان باستقباله الرئيس المصري في زيارة رسمية.