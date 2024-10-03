رئيس إيران لوزير خارجية السعودية: إذا لم نتحد فالدور علينا غدًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقاء مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الاتحاد بين الدول الإسلامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

جاء اللقاء في مقر إقامة الرئيس الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، حيث يشارك بزشكيان والأمير فيصل بن فرحان في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها قطر.

وأعرب بزشكيان لفيصل بن فرحان عن "ارتياحه للعلاقات المتنامية بين إيران والسعودية"، مؤكدا "حرص إيران على توسيع التعاون مع السعودية في كافة المجالات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال بزشكيان: "نحن نعتبر البلدان الإسلامية، بما فيها السعودية، إخواننا. ونؤكد على ضرورة نبذ الخلافات في الرأي وندعو للمزيد من التقارب والتعاون معا، لأن ما يسهم في تدعيم الإسلام في العالم هو الصداقة والإخوة بين المسلمين".

وأكد الرئيس الإيراني أن "الأحداث المريرة في غزة ولبنان والناتجة عن عدوان الكيان الصهيوني، هي من أهم قضايا ومشاكل العالم الإسلامي". وأشار إلى إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل، قائلا: ""كما أعلنا مرارا وتكرارا أننا لا نرحب أبدا بزيادة التصعيد والأزمة في المنطقة، والعملية الحازمة الأخيرة جاءت كرد مشروع على مواصلة الكيان جرائمه بعد الوعود الكاذبة بإقرار وقف إطلاق النار في غزة لقاء تحلي إيران بضبط النفس".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "الذين يتعرضون اليوم في غزة ولنبان للهجمات الوحشية للكيان الصهيوني هم إخوتنا ولا يجب أن نقف موقف عدم المكترث تجاه معاناتهم ونزوحهم".

وقال بزشكيان: "إذا تجرأ اليوم الكيان الصهيوني على ارتكاب الجريمة والإبادة الجماعية في غزة فهذا ناجم عن الانقسامات وعدم الاكتراث من جانب البلدان الإسلامية"، محذرا من أنه "إذا لم نتحد في مواجهة هذه الاعتداءات، فاليوم غزة ولبنان وغدا يصل الدور إلى باقي المدن والبلدان الإسلامية".

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الرئيس الإيراني استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وتم خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".