كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

ما مقدار التأثير الذي تتمتع به أمريكا على ما تفعله إسرائيل بعد هجمات إيران؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل من "رد أكثر شدة" إذا هاجمت بلاده، بعد ضربة بعشرات من الصواريخ البالستية، نفذتها إيران، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

وقال بزشكيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة، الأربعاء: "لقد طلب منا الأمريكيون والأوروبيون، بأن لا نقدم على أي خطوة حتى يتم السلام بغزة في غضون أسبوع؛ ونحن صبرنا أملا بالتوصل إلى السلام لكنهم تمادوا في مجازرهم وباتوا أكثر تهورًا"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وبشأن الضربة الإيرانية على إسرائيل، نقلت "مهر" عن بزشكيان قوله: "نحن لا نسعى إلى الحرب، بل إن النظام الصهيوني هو الذي أجبرنا على الرد"، وأشار إلى أن إسرائيل هي من اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وحذر الرئيس الإيراني إسرائيل من "رد أكثر شدة".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الثلاثاء، إن إسرائيل ستنفذ "ردًا قويًا" على الهجوم الإيراني، وقال المسؤول "ما عانته إيران حتى الآن ليس سوى عرض تقديمي". كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إن الهجوم "سيكون له عواقب. لدينا خطط وسنعمل في المكان والوقت الذي نحدده".

وشدد بزشكيان على ضرورة "كبح أمريكا والدول الغربية عميلهم في المنطقة عن القتل وارتكاب الجرائم وعدم تماديه لجعل المنطقة غير آمنة".

تمتد زيارة بزشكيان إلى قطر لمدة يومين، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي. ووقع البلدان 6 مذكرات تعاون مشترك.

من جانبه، أكد الشيخ تميم دعم قطر أي جهود إقليمية ودولية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فيما أشار إلى أن "التصعيد الأخير في لبنان، هو ما حذرنا منه في بداية العدوان الإسرائيلي... وهو في تزايد".

وقال الشيخ تميم إن "التطورات متسارعة وبات خفض التصعيد هو أن يتوقف جيش الاحتلال عن حربه الظالمة على الأشقاء في غزة والضفة الغربية ولبنان".