دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، أنه تم إلقاء القبض على مقيم يحمل الجنسية الباكستانية في منطقة مكة، لتحرشه بطفلة، موضحا أنه تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الأربعاء، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على المقيم من الجنسية الباكستانية، محمد عاشق محمد غول، لتحرشه بطفلة".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة المعتقل الباكستاني ومقطع فيديو وأرفقهما بمنشوره على منصة "إكس".