ماذا دار في لقاء رئيس إيران مع وزير خارجية السعودية في قطر؟

ما مقدار التأثير الذي تتمتع به أمريكا على ما تفعله إسرائيل بعد هجمات إيران؟ مراسل CNN يوضح

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

"تصعيد كبير".. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مزاعم استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على إسرائيل

(CNN)-- التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".

يذكر أن بزشكيان يزور قطر للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، حذر الرئيس الإيراني إسرائيل من "رد أكثر شدة" إذا هاجمت بلاده، بعد ضربة بعشرات من الصواريخ البالستية، نفذتها إيران، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.