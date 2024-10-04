دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، تفاعلا بتدوينة تحدث فيها عن مخاطر الميليشيات المسلحة على العالم العربي والمنطقة، وتأكيده أن المستقبل للأمن والسلام والازدهار بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها".

وأردف أنور قرقاش قائلا: "زمن المليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية كلف العرب كثيراً وأثقل كاهل المنطقة"، حسب وصفه.

وأكد مستشار الرئيس الإماراتي أن "المستقبل للأمن والسلام والازدهار بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه".

وتفاعل متابعون على "إكس"، مع منشور أنور قرقاش، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

وكان أنور قرقاش كتب في منشور سابق، الخميس، عبر المنصة ذاتها: " تمر المنطقة بمرحلة خطيرة مع زيادة حدة التصعيد وخروجه عن السيطرة، مهدداً بانتشار العنف والفوضى وخسارة المزيد من الأرواح. الحل يبدأ بوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التصعيد والحوار البعيد عن الخطاب المتطرف".

وأوضح مستشار الرئيس الإماراتي: "ويبقى (حل الدولتين) حجر الزاوية لوقف مسلسل الأزمات المتكررة وبناء مستقبل أفضل".