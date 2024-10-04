انفجارات في بيروت بعد توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان بالضاحية

نشر الخميس ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) -- سمع فريق شبكة CNN عدة انفجارات في بيروت حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات لوكالة "رويترز" للأنباء كرة نارية ضخمة تليها سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله.

ويأتي هذا بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي، الخميس، تحذيرا للسكان بإخلاء عدة مبان محددة في ضاحية برج البراجنة لأنهم "يقعون بالقرب من مرافق ومصالح تابعة لحزب الله"، والتي سيستهدفها الجيش الإسرائيلي قريبا.

وبرج البراجنة هي منطقة مكتظة بالسكان تضم مخيمًا للاجئين الفلسطينيين ويعيش فيها العديد من المهاجرين الأكثر فقرا.