الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف مقر استخبارات حزب الله في بيروت

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(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت مقر الاستخبارات التابع لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل فترة قصيرة، قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بناء على معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي، بضرب أهداف تابعة لمقر استخبارات حزب الله في بيروت، بما في ذلك نشطاء إرهابيين ينتمون إلى الوحدة، ووسائل جمع المعلومات الاستخبارية، ومراكز القيادة، والبنية التحتية الإرهابية الإضافية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان: "جهاز الاستخبارات هذا هو جهاز الاستخبارات الرئيسي لحزب الله وهو مسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية عن الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، عن استهداف مكتبه الإعلامي بغارات في جنوب بيروت، عبر مجموعة واتساب يشاركها مع الصحفيين.