هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي عن سبب ضرب الطريق الواصل بين سوريا ولبنان

(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "نفقا تحت الأرض" على الحدود اللبنانية السورية الخميس "لمنع تهريب الأسلحة إلى الأراضي اللبنانية".

وذكر الجيش الإسرائيلي إن عملية استهداف النفق قادتها الوحدة 4400، وهي الوحدة المسؤولة عن "اعتراض عمليات نقل الأسلحة من إيران ووكلائها إلى حزب الله في لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان الصادر الجمعة: "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب مواقع بنية تحتية محاذية لمعبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان".

وقال مسؤول لبناني، الجمعة، إن غارة جوية إسرائيلية قرب المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا أوقفت حركة العبور في الاتجاهين.

وقال وزير الأشغال العامة علي حمية لشبكة CNN، إن الغارة، التي وقعت في وقت متأخر من الخميس، دمرت الطريق المؤدي إلى معبر المصنع مع سوريا، مضيفاً أن نقطة التفتيش "قُطعت".

ويقع معبر المصنع الحدودي في وادي البقاع على الطريق الدولي السريع بين بيروت ودمشق، وهو خط نقل رئيسي للأشخاص والبضائع بين البلدين.

وقد استخدم عشرات الآلاف من الأشخاص هذا الطريق السريع هربًا من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.