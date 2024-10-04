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(CNN)-- قال مسؤول لبناني، الجمعة، إن غارة جوية إسرائيلية وقعت بالقرب من معبر المصنع الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا أوقفت حركة المرور في كلا الاتجاهين.

وأعلن وزير الأشغال العامة اللبناني، علي حمية لشبكة CNN أن الضربة دمرت الطريق المؤدي إلى معبر المصنع مع سوريا، موضحا أن نقطة التفتيش "تم قطعها".

واتصلت CNN بالجيش الإسرائيلي للتعليق على الضربة.

ويقع المعبر الحدودي في وادي البقاع على الطريق السريع الدولي بين بيروت ودمشق، وهو خط نقل رئيسي للأشخاص والبضائع بين البلدين. وقد استخدم عشرات الآلاف من الأشخاص الطريق السريع للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الخميس، إن حوالي 160 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ تصاعد الأعمال العدائية.

واستهدفت إسرائيل منطقة معبر المصنع في آخر حرب شاملة لها مع حزب الله في عام 2006.