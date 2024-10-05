دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك تفاعلا بتدوينة عن ضرورة تذكر دول الأشقاء العرب وبخاصة السعودية، خلال حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 بين مصر وإسرائيل.

وقال علاء مبارك في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مع ذكرى انتصارات أكتوبر لابد أن نتذكر دور الأشقاء العرب بشكل عام، ودور المملكة العربية السعودية بشكل خاص في دعم ومساندة مصر في الحرب".

وأضاف نجل الرئيس المصري الراحل: "وكان أهمها قرار العاهل السعودي الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله عليه الذى استخدم سلاح البترول في المعركة للضغط على أمريكا والدول الغربية التى تساند إسرائيل، لهم كل الاحترام والتقدير".

وفي منشور آخر نشر علاء مبارك مقطع فيديو لوالده الراحل خلال خطابه الأخير إبان أحداث ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، التي وضعت نهاية لحكمه.

وعلق علاء مبارك على المقطع بالقول: "هناك من رحلوا عنا ولم يرحلوا منا، وستبقى ذكراهم معنا، اللهم ارحم من كان بالأمس جليسنا واليوم فقيدنا، اللهم اجعلهم في جناتك جنات النعيم، اللهم أرحم من أخذهم الموت، واجعلهم يبتسمون فرحا في جنتك، اللهم اجعل قبورهم سعة وضياء ونور".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع تدوينة نجل الرئيس المصري الأسبق، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

وتحتفل مصر في هذه الأيام بالذكرى الـ51 للانتصار في حرب عام 1973 واستعادة شبه جزيرة سيناء.