دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش"، وأكدت أن "لا أحد فوق القانون".

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش)".

وأضافت في منشورها أن "عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

وأوضحت الوزارة الكويتية أن "هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".

وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها "سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".