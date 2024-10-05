إسرائيل: مقتل جنديين في هجوم بمسيرة "من الشرق"

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن اثنين من جنوده من لواء جولاني قُتلا في "شمال إسرائيل" في هجوم بطائرة بدون طيار جاء من الشرق.

ولم يحدد الجيش من يشتبه في أنه نفذ الهجوم ولكن حدث الأربعاء، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم العديد من الميليشيات المدعومة من إيران، أنها نفذت هجمات بطائرات بدون طيار على 3 أهداف فيما أسمته "عمليات منفصلة شمال الأراضي المحتلة".

وأشادت حركة "حماس" بالجماعة لـ"دعمها لشعب الفلسطيني"، قائلة إنها "استهدفت قوات في مرتفعات الجولان المحتلة في الشمال الشرقي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها نفذت 3 هجمات أخرى بطائرات بدون طيار، الجمعة، في مرتفعات الجولان وطبريا.